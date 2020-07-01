В Свердловской области проведено свыше 955 тысяч тестов на COVID-19

19:55 | 31.07.2020

Фото: РИА Новости

По данным на 31 июля, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 13436 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 12890 человек.



Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 955544. Обследовано всего 892004 человека.



За сутки в Свердловской области зарегистрировали 210 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в области обнаружили у 20582 человек. Зарегистрировано шесть случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 270. Выписано 606 человек. Общее число выписанных достигло 16981.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»