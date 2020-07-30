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13:31 | 31.07.2020

Фото: severpost.ru

В свердловском заповеднике «Денежкин Камень» огонь больше не распространяется

Пожар в гористой местности заповедника «Денежкин камень» в Свердловской области локализован на площади 120 гектаров. Огонь больше не распространяется. Специалистам осталось его дотушить до полной ликвидации. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Также отмечается, что за минувшие сутки в регионе ликвидировано четыре лесных пожара на площади почти в 160 гектаров. На сегодняшний день продолжают действовать 19 природных возгораний. 10 из них уже локализованы на площади 1,3 тысячи гектаров.

По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, ситуация с лесными пожарами находится на постоянном контроле – угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует.

На тушении задействованы около 600 специалистов парашютно-десантной и наземной пожарной службы Уральской авиабазы, работники арендаторов лесных участков, в том числе и 67 специалистов МЧС, а также 120 единиц лесопожарной техники и авиация.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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