Новости дня
12:47 | 29.07.2020
Фото: yandex.ru
Число зараженных коронавирусом свердловчан превысило 20 тысяч
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+175), Березовского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Первоуральска, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского и Каменского района, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Серова, Талицкого и Туринского городских округов.
Состояние 137 госпитализированных оценивается как тяжелое, 124 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 64 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 711. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Выписано 624 человека, что снова стало рекордным показателем за период пандемии. Общее число выписанных достигло 15635.
Зарегистрировано 8 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 251.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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