Число зараженных коронавирусом свердловчан превысило 20 тысяч

12:47 | 29.07.2020

Фото: yandex.ru

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 223 новых случая коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 20 157 случаев новой коронавирусной инфекции.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+175), Березовского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Первоуральска, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского и Каменского района, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Серова, Талицкого и Туринского городских округов.



Состояние 137 госпитализированных оценивается как тяжелое, 124 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 64 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 711. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 624 человека, что снова стало рекордным показателем за период пандемии. Общее число выписанных достигло 15635.



Зарегистрировано 8 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 251.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»