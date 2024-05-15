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Курьера мошенников задержали в Екатеринбурге с крупной суммой наличных
Стоп-кадр видео ГУ МВД РФ по Свердловской области
Очередной жертвой мошенников стала екатеринбургская пенсионерка. Её честно заработанные и накопленные деньги могли достаться преступникам, если бы полиция не перехватила курьера.
Как это чаще бывает с данным видом мошеннических схем, когда неизвестные «обрабатывают» своих жертв по телефону, отдуваться придётся самой мелкой «рыбёшке» — курьеру, в задачу которого входило забрать у обманутой пенсионерки деньги и переслать их зачинщикам. В этом случае молодой человек взял у жертвы 750 тысяч рублей, но отправить их не успел, равно как не успел «отслюнявить» себе оговоренный заранее процент.
После задержания 25-летний мужчина пояснил, будто сам не знал, что участвует в преступлении. По его словам (которые, к слову, могут оказаться правдой), в соцсетях он увидел объявление с предложением поработать курьером и решил на этом чуть улучшить своё материальное положение, не подозревая, что становится соучастником группы мошенников. В свою очередь, оперативники не верят в наивность задержанного и утверждают, что есть данные о неоднократном его участии в подобных противоправных действиях. Возможных пострадавших от «работы» этого молодого человека они просят обращаться по телефонам 356-42-02 или 102 (02).
Как это чаще бывает с данным видом мошеннических схем, когда неизвестные «обрабатывают» своих жертв по телефону, отдуваться придётся самой мелкой «рыбёшке» — курьеру, в задачу которого входило забрать у обманутой пенсионерки деньги и переслать их зачинщикам. В этом случае молодой человек взял у жертвы 750 тысяч рублей, но отправить их не успел, равно как не успел «отслюнявить» себе оговоренный заранее процент.
После задержания 25-летний мужчина пояснил, будто сам не знал, что участвует в преступлении. По его словам (которые, к слову, могут оказаться правдой), в соцсетях он увидел объявление с предложением поработать курьером и решил на этом чуть улучшить своё материальное положение, не подозревая, что становится соучастником группы мошенников. В свою очередь, оперативники не верят в наивность задержанного и утверждают, что есть данные о неоднократном его участии в подобных противоправных действиях. Возможных пострадавших от «работы» этого молодого человека они просят обращаться по телефонам 356-42-02 или 102 (02).
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