Курьера мошенников задержали в Екатеринбурге с крупной суммой наличных

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Очередной жертвой мошенников стала екатеринбургская пенсионерка. Её честно заработанные и накопленные деньги могли достаться преступникам, если бы полиция не перехватила курьера.Как это чаще бывает с данным видом мошеннических схем, когда неизвестные «обрабатывают» своих жертв по телефону, отдуваться придётся самой мелкой «рыбёшке» — курьеру, в задачу которого входило забрать у обманутой пенсионерки деньги и переслать их зачинщикам. В этом случае молодой человек взял у жертвы 750 тысяч рублей, но отправить их не успел, равно как не успел «отслюнявить» себе оговоренный заранее процент.После задержания 25-летний мужчина пояснил, будто сам не знал, что участвует в преступлении. По его словам (которые, к слову, могут оказаться правдой), в соцсетях он увидел объявление с предложением поработать курьером и решил на этом чуть улучшить своё материальное положение, не подозревая, что становится соучастником группы мошенников. В свою очередь, оперативники не верят в наивность задержанного и утверждают, что есть данные о неоднократном его участии в подобных противоправных действиях. Возможных пострадавших от «работы» этого молодого человека они просят обращаться по телефонам 356-42-02 или 102 (02).