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СК проводит проверку после потасовки в миграционном отделе полиции в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области организовал проверку в связи с потасовкой в миграционном отделе полиции после сообщений СМИ о якобы противоправных действиях в отношении сотрудницы отдела.
Ранее в телеграм-канале Readovka сообщалось, что иностранец подрался с сотрудницей отдела полиции по вопросам миграции, так как девушка отказала ему в продлении пребывания на территории России. Однако позже выяснилось, что девушка не была сотрудницей миграционного отдела, а причиной конфликта стало место в очереди, которое они не смогли между собой поделить.
«В ходе проверки сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства инцидента. Принимаются меры к установлению и опросу очевидцев происшествия, выполняются иные мероприятия, по итогам которых произошедшему будет дана надлежащая правовая оценка»,
– сообщили в СК.
Ранее в телеграм-канале Readovka сообщалось, что иностранец подрался с сотрудницей отдела полиции по вопросам миграции, так как девушка отказала ему в продлении пребывания на территории России. Однако позже выяснилось, что девушка не была сотрудницей миграционного отдела, а причиной конфликта стало место в очереди, которое они не смогли между собой поделить.
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