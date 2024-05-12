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К перелому рёбер привела пьяная езда в Ирбитском районе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне вечером в Ирбитском районе Свердловской области на 57-м километре трассы «Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда» нетрезвый 54-летний водитель «ВАЗа» влетел в разметочную машину и переломал себе рёбра.
По предварительным данным, водитель легковушки влетел в спецмашину, которая в этот момент наносила дорожную разметку на проезжей части.
Известно, что мужчина ехал из села Стриганское в посёлок Зайково. Помимо того, что он был пьян, в момент аварии водитель пристёгнут не был. В отношении нарушителя поставили административные материалы по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ, ст. 12.6 КоАП РФ.
По предварительным данным, водитель легковушки влетел в спецмашину, которая в этот момент наносила дорожную разметку на проезжей части.
«В результате ДТП водитель автомобиля "ВА3-21099" с переломами рёбер госпитализирован в травматологическое отделение ГАУЗ СО "Ирбитская ЦГБ"»,
– рассказали в УГИБДД по региону.
Известно, что мужчина ехал из села Стриганское в посёлок Зайково. Помимо того, что он был пьян, в момент аварии водитель пристёгнут не был. В отношении нарушителя поставили административные материалы по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ, ст. 12.6 КоАП РФ.
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