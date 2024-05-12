Три человека пострадали в ДТП в Кировградском районе





– добавили в пресс-группе. «На месте происшествия автоинспекторы провели процессуальные действия по установлению причин и последствий автоаварии. По факту ДТП ведётся административное расследование»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне утром на подъезде к посёлку Нейво-Рудянка в Кировградском районе Свердловской области в лобовом столкновении встретились Honda и Mazda 6, в результате чего серьёзно пострадали три человека.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД, водитель Honda, мужчина 1975 года рождения, по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где в этот момент ехала Mazda под управлением молодого человека, 2003 года рождения. Вследствие аварии пассажиры Mazda – девушка 2005 года рождения и молодой человек 2003 года рождения – и водитель Honda получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.В ходе выяснения обстоятельств аварии дорожные инспектора обратили внимания на то, что ранее водитель Honda не привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался.