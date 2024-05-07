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До конца мая в Екатеринбурге ограничат движение по Нагорной

13.52 Четверг, 16 мая 2024
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге до конца мая ограничат движение по улице Нагорной, от дома № 12 по улице Нагорной до улицы Мельникова, сообщили в мэрии.

Ограничения будут действовать с 20 по 31 мая. В это время там специалистами «Екатеринбургской теплосетевой компании» будут проводиться работы восстановлению нарушенного благоустройства после реконструкции тепловой сети на улице.

«Руководство АО "ЕТК" просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения»,

– передали в администрации города.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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11:35 К перелому рёбер привела пьяная езда в Ирбитском районе
10:38 Уголовное дело возбудили после гибели трёх человек при пожаре в Новоуральске
10:13 Три человека пострадали в ДТП в Кировградском районе
09:32 Многодетную семью из свердловского села спас от трагедии пожарный извещатель
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20:25 Екатеринбуржцев приглашают найти себе хвостатого друга в парке Маяковского
20:03 В верхнепышминской Сагре заканчивают строительство сельского клуба
19:41 Уральцы смогут играть в видеоигры на умных телевизорах и ТВ-приставках с помощью туманного гейминга
19:24 На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге установили Орден Победы
18:46 Три человека погибли в горящей квартире в Новоуральске
18:20 Предполагаемого убийцу с кладбища задержали в Тавде
18:09 Синоптики предупредили о сильном ветре в Свердловской области
17:53 В Екатеринбурге до середины июня закроют улицу Ильича
17:29 Свердловский суд запретил выдворять мать и дочь ставшей известной на всю страну семьи Морозовых из России
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