До конца мая в Екатеринбурге ограничат движение по Нагорной





– передали в администрации города. «Руководство АО "ЕТК" просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге до конца мая ограничат движение по улице Нагорной, от дома № 12 по улице Нагорной до улицы Мельникова, сообщили в мэрии.Ограничения будут действовать с 20 по 31 мая. В это время там специалистами «Екатеринбургской теплосетевой компании» будут проводиться работы восстановлению нарушенного благоустройства после реконструкции тепловой сети на улице.