Возрастное ограничение 18+
До конца мая в Екатеринбурге ограничат движение по Нагорной
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге до конца мая ограничат движение по улице Нагорной, от дома № 12 по улице Нагорной до улицы Мельникова, сообщили в мэрии.
Ограничения будут действовать с 20 по 31 мая. В это время там специалистами «Екатеринбургской теплосетевой компании» будут проводиться работы восстановлению нарушенного благоустройства после реконструкции тепловой сети на улице.
Ограничения будут действовать с 20 по 31 мая. В это время там специалистами «Екатеринбургской теплосетевой компании» будут проводиться работы восстановлению нарушенного благоустройства после реконструкции тепловой сети на улице.
«Руководство АО "ЕТК" просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения»,
– передали в администрации города.
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