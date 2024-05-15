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Суд над обвиняемым в истязаниях Далера Бобиева военным Александром Наумовым закрыли от СМИ
Фото: Вечерние ведомости
Екатеринбургский гарнизонный военный суд сделал заседание закрытым по ходатайству прокурора – гособвинитель мотивировал требование тем, что в ходе процесса будут оглашены сведения о несовершеннолетних, воспитывающихся в семье Наумовых, сообщает 66.ru
Помимо 6-летнего Далера семья Наумовых воспитывала ещё пятерых детей: троих родных и двух приёмных.
Против закрытия заседания выступили пришедшие на суд родственники погибшего мальчика – его биологический отец Худжановиддин Бобиев и двоюродный брат Шамсиддин. Однако судья к ним не прислушался.
Александр Наумов вину в истязаниях Далера не признаёт. В отличии от опекунши Вероники Наумовой, которая на днях частично признала вину именно по обвинению в истязаниях (но ей, в отличии от Александра, вменяются ещё две статьи УК).
Помимо 6-летнего Далера семья Наумовых воспитывала ещё пятерых детей: троих родных и двух приёмных.
Против закрытия заседания выступили пришедшие на суд родственники погибшего мальчика – его биологический отец Худжановиддин Бобиев и двоюродный брат Шамсиддин. Однако судья к ним не прислушался.
Александр Наумов вину в истязаниях Далера не признаёт. В отличии от опекунши Вероники Наумовой, которая на днях частично признала вину именно по обвинению в истязаниях (но ей, в отличии от Александра, вменяются ещё две статьи УК).
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