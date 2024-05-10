В Океанариуме Екатеринбурга появился новорожденный

«В настоящее время дельфинёнок и мама чувствуют себя отлично. За малышом круглосуточно наблюдают ветеринары и тренеры, он здоров, полон сил и энергии. Мама не участвует в выступлениях, круглосуточно находится с малышом, кормит его молоком, развивает и обучает», —рассказывают в Океанариуме.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Океанариум Екатеринбурга, расположенный на улице Щербакова, сообщил сегодня о пополнении. У пары обитающих здесь дельфинов родился малыш.По утверждению сотрудников Океанариума, на Урале случаев удачных родов среди дельфинов ещё не зафиксировано. Для Екатеринбурга же это уже третий младенец, появившийся у черноморских афалин.В ближайшее время планируется предложить екатеринбуржцам придумать имя для маленького афалинёнка.