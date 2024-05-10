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В Океанариуме Екатеринбурга появился новорожденный
Стоп-кадр видео от Океанариума Екатеринбурга
Океанариум Екатеринбурга, расположенный на улице Щербакова, сообщил сегодня о пополнении. У пары обитающих здесь дельфинов родился малыш.
По утверждению сотрудников Океанариума, на Урале случаев удачных родов среди дельфинов ещё не зафиксировано. Для Екатеринбурга же это уже третий младенец, появившийся у черноморских афалин.
В ближайшее время планируется предложить екатеринбуржцам придумать имя для маленького афалинёнка.
По утверждению сотрудников Океанариума, на Урале случаев удачных родов среди дельфинов ещё не зафиксировано. Для Екатеринбурга же это уже третий младенец, появившийся у черноморских афалин.
«В настоящее время дельфинёнок и мама чувствуют себя отлично. За малышом круглосуточно наблюдают ветеринары и тренеры, он здоров, полон сил и энергии. Мама не участвует в выступлениях, круглосуточно находится с малышом, кормит его молоком, развивает и обучает», —рассказывают в Океанариуме.
В ближайшее время планируется предложить екатеринбуржцам придумать имя для маленького афалинёнка.
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