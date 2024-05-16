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Против постройки «человейников» выступила администрация одного из районов Екатеринбурга

21.22 Четверг, 16 мая 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Бум бездумного строительства в Екатеринбурге вызывает многочисленные протесты среди екатеринбуржцев, которые винят и чиновников в том, что город утрачивает исторический облик и превращается в безликий и неуютный Метрополис. Но — редкий случай — чиновники администрации Орджоникидзевского района вдруг сами раскритиковали новый проект жилого квартала на Уралмаше.

Новые жилые высотки вознамерилась отгрохать на Уралмаше «Среднеуральская строительная компания». Здесь ей принадлежит большой участок на пересечении проспекта Орджоникидзе и улицы Ильича. Ранее на территории хотели поставить торговый центр, но в какой-то момент это оказалось не столь выгодным. Тогда планы изменились — «человейники» компании показались более коммерчески привлекательными.

Неожиданно проект не нашёл поддержки у районных чиновников. Наоборот, они выступили против него, а о причинах рассказал на заседании комиссии по местному самоуправлению думы Екатеринбурга глава района Роман Кравченко.

«Строить торговый центр для собственника не актуально, он хочет построить там жилье и желательно с высотностью не менее 22 этажей. Это разрушит архитектурный ансамбль площади. Там охранная зона, разрешение на это он не получит. В связи с этим объект заморожен», — приводит слова Романа Кравченко издание «Ъ-Урал».


Вполне может быть, что, встретив сопротивление не от «каких-то там городских сумасшедших», а от людей в структурах власти, собственник вернётся к первоначальным планам возведения торгового центра.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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