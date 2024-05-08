Многодетную семью из свердловского села спас от трагедии пожарный извещатель

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области в селе Казаковское ночью могла произойти настоящая трагедия. В доме многодетной семьи, в которой воспитывается пятеро детей, произошло возгорание, но всё обошлось благодаря пожарному извещателю.Как рассказали спасатели в телеграм-канале МЧС, пожарный извещатель среагировал на задымление и разбудил домочадцев громким звуков. В результате взрослые смогли вовремя покинуть дом вместе со своими детьми и сообщить о пожаре, а прибывшие на место происшествия огнеборцы потушили огонь на двух квадратных метров.Причиной возгорания, как выяснилось, стало короткое замыкание.