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Многодетную семью из свердловского села спас от трагедии пожарный извещатель
Фото: МЧС
В Свердловской области в селе Казаковское ночью могла произойти настоящая трагедия. В доме многодетной семьи, в которой воспитывается пятеро детей, произошло возгорание, но всё обошлось благодаря пожарному извещателю.
Как рассказали спасатели в телеграм-канале МЧС, пожарный извещатель среагировал на задымление и разбудил домочадцев громким звуков. В результате взрослые смогли вовремя покинуть дом вместе со своими детьми и сообщить о пожаре, а прибывшие на место происшествия огнеборцы потушили огонь на двух квадратных метров.
Причиной возгорания, как выяснилось, стало короткое замыкание.
Как рассказали спасатели в телеграм-канале МЧС, пожарный извещатель среагировал на задымление и разбудил домочадцев громким звуков. В результате взрослые смогли вовремя покинуть дом вместе со своими детьми и сообщить о пожаре, а прибывшие на место происшествия огнеборцы потушили огонь на двух квадратных метров.
Причиной возгорания, как выяснилось, стало короткое замыкание.
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