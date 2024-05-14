В Пермь будет доставлена Казанская икона Божией Матери, хранящаяся в Казанском соборе на Красной площади

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 27 по 28 мая в Свято-Троицком кафедральном соборе города Перми (ул. Монастырская, 95) будет пребывать Казанская икона Божией Матери, хранящаяся в Казанском соборе на Красной площади в городе Москве. Во время пребывания иконы в Перми перед образом постоянно будут совершаться молебны.6 мая 2024 года в Москве после молебного пения о Победе, которое совершил Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, началось общероссийское принесение Казанской иконы Божией Матери - Всероссийский молебен о Победе. Святыня посетит десятки городов России.Как и в 2023 году, когда в ходе первого Всероссийского молебна о Победе во все регионы нашей страны были принесены мощи Святого великомученика Георгия Победоносца, сотни тысяч верующих смогут поклониться Казанской иконе и помолиться Пресвятой Богородице о наших сражающихся бойцах и их скорейшем победоносном возвращении домой. Во всех епархиях Русской православной церкви, принимающих святыню, будут организованы молебные пения о Победе, а также крестные ходы с чудотворным образом.Московский список Казанской иконы Божией Матери - икона русских побед. Искусствоведы относят написание этого образа примерно к 1580 году. В годы Смутного времени Казанская икона стала полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского. В 1611 году была принесена под занятую польско-литовскими интервентами Мocквy. После освобождения столицы Дмитрий Пожарский поставил икону в своей приходской Введенской церкви на Лубянке, а затем образ перенесли в специально возведенный Казанский собор.В 1812 году французские оккупанты сняли драгоценный оклад, но сам образ удалось спасти. Русская победа в Отечественной войне 1812 года и дальнейшее триумфальное взятие Парижа в 1814 году также связаны с молитвами перед московским списком Казанской иконы.Во времена революционной смуты в 1918 году московский список был украден из Казанского собора и чудесным образом обретен только 105 лет спустя трудами патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Возвращение святыни в Казанский собор на Красной площади состоялось 4 ноября 2023 года - в день Казанской иконы Пресвятой Богородицы и государственный праздник Дня народного единства.Организатором Всероссийского молебна о Победе общероссийского принесения Казанской иконы Божией Матери по благословению патриарха выступает Комиссия Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь при содействии руководства регионов России и организационной поддержке Всемирного русского народного Собора и Фонда «Царьград».