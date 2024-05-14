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В Пермском крае продолжаются комплексные кадастровые работы

14.30 Четверг, 16 мая 2024
В Прикамье в 40 муниципальных образованиях проводятся комплексные кадастровые работы (ККР). Кадастровым инженерам предстоит обследовать более 9 тысяч гектаров практически во всех территориях края, за исключением г. Березники, Красновишерского городского округа и ЗАТО Звездный.

По итогам работ в 1 квартале 2024 года в Единый государственный реестр недвижимости внесены актуальные сведения по объектам, расположенным в Александровском, Уинском округах и г. Кизел.

Уточнены границы 49 земельных участков, 68 объектов капитального строительства, исправлены реестровые ошибки в местоположении 31 земельного участка, образованы 19 новых земельных участков.

Напомним, что в Пермском крае продолжается реализация большого федерального проекта по наполнению Единого государственного реестра недвижимости актуальными и достоверными данными.

Полнота и точность сведений реестра недвижимости важна для эффективного использования объектов недвижимости, развития экономики края, реализации важных инвестпроектов, снижения количества имущественных споров между правообладателями недвижимости.

Комплексные кадастровые работы – один из основных инструментов наполнения ЕГРН сведениями о местоположении земельных участков и объектов недвижимости.

Проведение ККР позволяет сократить количество земельных споров. В рамках ККР определяется местоположение контуров зданий и сооружений, появляется возможность одновременно устранить имеющиеся ошибки и осуществить «привязку» зданий и сооружений к земельным участкам.

«Мы призываем владельцев объектов недвижимости обеспечить беспрепятственный доступ на земельные участки для проведения измерений, - отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Елена Дегтярева. - В случае несогласия с установленными границами рекомендуем собственникам принимать участие в работе согласительных комиссий».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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