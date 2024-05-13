Четырёхлетний мальчик на велосипеде попал под автобус в Екатеринбурге





– рассказали в пресс-группе. «Госавтоинспекция обращает внимание родителей на их ответственность за жизнь и здоровье детей, напоминает, что любое пренебрежение правилами на дорогах может привести к печальным последствиям. За 4 месяца на территории города с участием несовершеннолетних произошло 37 ДТП, в которых 39 детей получили травмы различной степени тяжести»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге четырёхлетний мальчик, катавшийся на велосипеде на бульваре Золотистый, попал под колёса автобуса и угодил в больницу. С ним гулял его восьмилетний брат, пока мама находилась на работе.По словам водителя автобуса №054, курсирующего по маршруту «микрорайон Солнечный – Синие камни», когда он проезжал через перекресток, неожиданно с правой стороны под колёса выехал ребёнок на велосипеде. Мужчина попытался затормозить, но избежать аварии ему не удалось. В результате ДТП мальчик получил различные травмы, его увезли в ДГКБ №9, сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.Установлено, что водителю 59-лет. Автобус он водит уже 33 года. За это время он ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.С мамой ребёнка автоинспекторы ещё не общались. Так как дети находились на улице без сопровождения взрослых, правоохранители намерены направить материалы по аварии в районное подразделение по делам несовершеннолетних.