Уголовное дело возбудили после гибели трёх человек при пожаре в Новоуральске





– рассказали в СК. «Проведён осмотр места происшествия, изъяты предметы, имеющие доказательственное значение, допрашиваются свидетели. Для определения точных причин смерти погибших граждан и причины возгорания будут проведены соответствующие экспертные исследования. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неосторожности, проявленной при курении»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Новоуральске после гибели трёх человек во время пожара, который произошёл вчера, 15 мая, в одной из квартир дома на Фурманова, возбудили уголовное дело. Известно, что спастись от пожара смог один человек. Сейчас он находится в больнице.Как уточнили в СУ СКР по Свердловской области, уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) было возбуждено для того, чтобы можно было более тщательно установить обстоятельства трагедии. О подозреваемых в деле пока ничего не сообщалось.