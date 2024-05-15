Вмешательство судебных приставов понадобилось для ремонта водопровода в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Жильцы одного из домов на территории Кировского административного района Екатеринбурга несколько месяцев кряду жили под «проливным дождём» в собственных квартирах. Рабочие не устраняли протечку, потому что не могли проникнуть в помещение, где она произошла.«Нехорошая» квартира в доме №4 на улице Сулимова в Екатеринбурге принадлежит человеку, долгое время не оплачивавшему счета закоммунальные услуги. А когда трубы в его жилище проржавели и прохудились настолько, что стали течь, это плачевно сказалось на соседей нижних этажей. Представители же управляющей компании даже при всём желании потоп устранить не имели возможность, поскольку у них не было доступа в квартиру, где протекало.Понадобилось вмешательство суда и сотрудников Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, чтобы ремонтники смогли, наконец, войти в «протекающую» квартиру и устранить течь. Заменять пришлось трубы как горячего, так и холодного водоснабжения.