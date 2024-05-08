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Глава СК поручил возбудить уголовное дело после нападения на женщину и её двухлетнюю дочь в Асбесте
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Глава следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело в отношении мужчины, который жестоко избил женщину и её двухлетнюю дочь в Асбесте. В результате мать в тяжёлом состоянии попала в реанимацию.
Ранее начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что подозреваемый в нападении на женщину с ребёнком был задержан и помещён под стражу. Им оказался ранее судимый гражданин. Из места лишения свободы он освободился 12 декабря 2022 года – он отбывал наказание за тяжкие преступления в ИК №24 в Тавде. «Видимо, вновь туда захотел», – предположил Горелых.
По словам бывшего мужа пострадавшей женщины, она так и не приходила в сознание. Жизни дочки сейчас ничего не угрожает. Она находится вместе с другими детьми в местной больнице. Отец приезжал с ней, чтобы повидаться, но его не пустили к девочке из-за того, что она простыла. Врачи обещал передать её родным, как только малышка подлечится, пишет Е1.
«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад о ходе расследования»,
– говорится в сообщении Следкома.
Ранее начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что подозреваемый в нападении на женщину с ребёнком был задержан и помещён под стражу. Им оказался ранее судимый гражданин. Из места лишения свободы он освободился 12 декабря 2022 года – он отбывал наказание за тяжкие преступления в ИК №24 в Тавде. «Видимо, вновь туда захотел», – предположил Горелых.
По словам бывшего мужа пострадавшей женщины, она так и не приходила в сознание. Жизни дочки сейчас ничего не угрожает. Она находится вместе с другими детьми в местной больнице. Отец приезжал с ней, чтобы повидаться, но его не пустили к девочке из-за того, что она простыла. Врачи обещал передать её родным, как только малышка подлечится, пишет Е1.
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