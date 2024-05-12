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Специалисты екатеринбургской ГКБ №40 спасли пациента с ожогами 55% тела
Фото: министерство здравоохранения Свердловской области
В Екатеринбурге специалисты Городской клинической больницы №40 спасли 35-летнего жителя села Сарапулка, который сильно пострадал при взрыве газового баллона. В больницу его привезли с ожогами 55% тела, из которых 20% были глубокими.
У мужчины пострадали голова, туловище, ноги и руки. Через несколько часов после инцидента его доставили ожоговое отделение Городской клинической больницы №40, где его положили в реанимационное отделение. Там он провёл более двух недель, рассказали в телеграм-канале свердловского Минздрава.
Сейчас с ним всё хорошо. Уже завтра, 17 мая, мужчину выпишут, и он сможет вернуться домой к привычному образу жизни.
У мужчины пострадали голова, туловище, ноги и руки. Через несколько часов после инцидента его доставили ожоговое отделение Городской клинической больницы №40, где его положили в реанимационное отделение. Там он провёл более двух недель, рассказали в телеграм-канале свердловского Минздрава.
«После того, как состояние мужчины стабилизировалось, врачи-комбустиологи удалили отмершие ткани с участка, где был глубокий ожог, на площади 18%. Ещё на 2% ожоговой поверхности эпителий регенерировал естественным путём»,
– поведали врачи.
Сейчас с ним всё хорошо. Уже завтра, 17 мая, мужчину выпишут, и он сможет вернуться домой к привычному образу жизни.
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