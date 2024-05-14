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Танцы на крыше Музея истории Екатеринбурга устроят в ближайшую субботу
Стоп-кадр видео Музея истории Екатеринбурга
Многие горожане уже знают, что время от времени на крыше Музея истории Екатеринбурга можно увидеть танцующих людей. В ближайшую субботу, в «Ночь музеев», это зрелище снова предстанет взорам проходящих мимо невысокого здания на улице Карла Либкнехта.
Танцевальный перформанс на крыше будет приурочен к «Ночи музеев», которая запланирована в Екатеринбурге на 18 мая. На этот раз танцоры покажут горожанам и гостям уральской столицы чувственный и романтичный танец — бачату. Бачата зародилась в Доминиканской республике и широко впоследствии распространилась по латиноамериканским странам. А вот для России, и для Урала в частности, она до сих пор остаётся танцем экзотическим и малознакомым.
Танцы на крыше «Дома Качки», начало которых назначено на семь вечера, разумеется, не единственное мероприятие, которое готовит Музей истории Екатеринбурга к музейному марафону. В этот день в старинном особняке можно будет увидеть экспонаты фотовыставки, послушать живые концертные выступления и даже поиграть в мотогонки на ретро-приставке.
Полное расписание «Ночи музеев» и информация о билетах выложена на сайте МИЕ.
Танцевальный перформанс на крыше будет приурочен к «Ночи музеев», которая запланирована в Екатеринбурге на 18 мая. На этот раз танцоры покажут горожанам и гостям уральской столицы чувственный и романтичный танец — бачату. Бачата зародилась в Доминиканской республике и широко впоследствии распространилась по латиноамериканским странам. А вот для России, и для Урала в частности, она до сих пор остаётся танцем экзотическим и малознакомым.
Танцы на крыше «Дома Качки», начало которых назначено на семь вечера, разумеется, не единственное мероприятие, которое готовит Музей истории Екатеринбурга к музейному марафону. В этот день в старинном особняке можно будет увидеть экспонаты фотовыставки, послушать живые концертные выступления и даже поиграть в мотогонки на ретро-приставке.
Полное расписание «Ночи музеев» и информация о билетах выложена на сайте МИЕ.
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