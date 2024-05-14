В больнице Красноуфимска скончался пожилой пешеход

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Смертельное ДТП случилось в Красноуфимске в минувший вторник, 14 мая. Под колёсами грузовой машины погиб местный житель преклонных лет.Областная Госавтоинспекция сообщает, что погибшему было 83 года. Он пытался пересечь улицу Транспортную в Красноуфимске, но выбрал для этого неудачное место: вместо того, чтобы дойти до регулируемого перекрёстка, вышел на проезжую часть там, где водители никак не рассчитывают увидеть пешехода. В итоге старик попал под колёса грузовой машины марки «Рено», нагруженной щебнем и следовавшей по маршруту Ревда — Красноуфимск.Пострадавший нарушитель ПДД ещё был жив, когда на место происшествия прибыла машина «Скорой помощи». Его доставили в больницу, где он в скором времени и скончался.Не совсем понятно, почему погибший совершил необдуманный поступок, стоивший ему жизни. По утверждению его жены, мужчина посещал местное кладбище и по выходу с его территории должен был пойти на остановку общественного транспорта, но почему-то двинулся в другом направлении.