Глава СКР заинтересовался состоянием первоуральской поликлиники после жалоб





– говорится в сообщении СК. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко провести процессуальную проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении – о её результатах»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Глава СКР поручил проверить в каком состоянии находится первоуральская поликлиника, на состояние которой жалуются горожане.По данным информационного центра СК, в 2021 году на ремонт медучреждения была выделена крупная сумма, но с тех пор поликлиника находится в плохом состоянии. В связи с этим у граждан возникли вопросы по поводу того, куда ушли деньги. Входная группа здания разрушается, по стенам идут трещину, деревянные оконные проёмы прогнили.Известно, что в прошлом году подрядчик произвёл часть работ, но на сегодняшний день контракт с ним расторгнут.Проверку поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.