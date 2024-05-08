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Глава СКР заинтересовался состоянием первоуральской поликлиники после жалоб
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава СКР поручил проверить в каком состоянии находится первоуральская поликлиника, на состояние которой жалуются горожане.
По данным информационного центра СК, в 2021 году на ремонт медучреждения была выделена крупная сумма, но с тех пор поликлиника находится в плохом состоянии. В связи с этим у граждан возникли вопросы по поводу того, куда ушли деньги. Входная группа здания разрушается, по стенам идут трещину, деревянные оконные проёмы прогнили.
Известно, что в прошлом году подрядчик произвёл часть работ, но на сегодняшний день контракт с ним расторгнут.
Проверку поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
По данным информационного центра СК, в 2021 году на ремонт медучреждения была выделена крупная сумма, но с тех пор поликлиника находится в плохом состоянии. В связи с этим у граждан возникли вопросы по поводу того, куда ушли деньги. Входная группа здания разрушается, по стенам идут трещину, деревянные оконные проёмы прогнили.
Известно, что в прошлом году подрядчик произвёл часть работ, но на сегодняшний день контракт с ним расторгнут.
«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко провести процессуальную проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении – о её результатах»,
– говорится в сообщении СК.
Проверку поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
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