Мама подростка, которому сломали копчик в екатеринбургской спецшколе, обратилась к Бастрыкину





– рассказал Артур корреспонденту «Вечерних ведомостей». «Я несколько раз говорил, что у меня сильно болит спина, но меня даже ни разу не осматривали, я живу с переломом уже много месяцев, у меня сильные боли, но о переломе я узнал только после того как провели врачи»,





– говорит Людмила Войтюк. «Сколько раз я еще должна приезжать в СК что бы что-то сдвинулась с места? Почему с апреля 2023 года идут какие-то следственные действия в школе, и толку практически ноль? Там столько детей пострадало, кто-то от физического насилия, другие дети еще и от другого вида насилия. Какие ещё нужны доказательства? Копчик сломан, у моего ребенка были и другие телесные повреждения. Я надеюсь только на Александра Бастрыкина»,





– говорит адвокат Кувалдина. «Действительно, заявление о привлечении конкретных лиц, совершивших истязания в отношении Артура во время его нахождения в спецшколе, было написано ещё в декабре 2023 года, однако никаких процессуальных действий по проверке сообщения о преступления, следственными органами не предпринималось. Только после обращения мамы мальчика к Председателю СК Бастрыкину А.И. материал взяли под контроль и Артур уже неоднократно, подробно рассказал следователям о совершенных в отношении него и других малолетних и несовершеннолетних лиц насильственных действиях. Мы возмущены, что до сих пор решение о возбуждении уголовного дела не принимается. Что является препятствием к возбуждению, непонятно. Стоит отметить, что подростки, ранее признанные потерпевшими по другому уголовному делу (о сексуальном насилии в школе), также давали исчерпывающие показания в отношении сотрудников учреждения об избиениях, однако правовой оценки на сегодня эти показания не получили»,

Гузель Аиткулова © Вечерние ведомости

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