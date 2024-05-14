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Мама подростка, которому сломали копчик в екатеринбургской спецшколе, обратилась к Бастрыкину
Кадр из видео: Вечерние ведомости
Мама подростка Артура, который сбежал из екатеринбургской спецшколы после избиений в конце прошлого года, рассказала, что уголовного дела после заявления о побоях до сих пор нет. При этом Людмила Войтюк отметила, что движение началось только после того, как она обратилась в Информационный центр Следственного комитета России, а не после написания заявления.
Речь идет об очередной дикой истории, которая происходила в спецшколе в Екатеринбурге, той самой спецшколе, где применяют физическое и сексуализированное насилие после товарищеских судов.
Людмила Войтюк обратилась к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой взять на контроль очередную страшную историю, связанную с избиением детей в школе. У 15-летнего подростка выявили перелом копчика, по его собственным словам, его пнул один из преподавателей из-за того, что он, по мнению этого преподавателя, «плохо играл в футбол». Причем у подростка появились сильные боли сразу после инцидента – а это случилось еще в конце осени-начале зимы прошлого года – однако в самой школе никаких действий не предприняли, медицинской помощи Артур так и не дождался, и сбежал в конце декабря из школы.
Мама подростка Людмила Войтюк возмутилась, что уголовного дела нет, при этом она ездила в СК еще в начале этого года, после того как ее сын сбежал из школы из-за побоев.
Адвокат семьи Екатерина Кувалдина рассказала, что заявление в отношении сотрудников спецшколы было написано еще в декабре 2023 года, однако движения никакого нет.
Напомним, в прошлом году Екатеринбург потрясла история о выявленных фактах насилия над детьми в екатеринбургской спецшколе на Елизавете. Об ужасах рассказал сначала один подросток, который сбежал от насилия, потом другой ребенок, которого вытащили из учреждения уже сотрудники СК. Второго мальчика изнасиловали после проведения товарищеских судов преподавателя. Однако дети заявляли и о фактах избиений. На данный момент никто из сотрудников учреждения не находится в местах лишения свободы, а в СИЗО помещены непосредственные исполнителя некоторых видов насилия, при этом о фактических пытках со стороны взрослых дети неоднократно заявляли тоже.
Речь идет об очередной дикой истории, которая происходила в спецшколе в Екатеринбурге, той самой спецшколе, где применяют физическое и сексуализированное насилие после товарищеских судов.
Людмила Войтюк обратилась к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой взять на контроль очередную страшную историю, связанную с избиением детей в школе. У 15-летнего подростка выявили перелом копчика, по его собственным словам, его пнул один из преподавателей из-за того, что он, по мнению этого преподавателя, «плохо играл в футбол». Причем у подростка появились сильные боли сразу после инцидента – а это случилось еще в конце осени-начале зимы прошлого года – однако в самой школе никаких действий не предприняли, медицинской помощи Артур так и не дождался, и сбежал в конце декабря из школы.
«Я несколько раз говорил, что у меня сильно болит спина, но меня даже ни разу не осматривали, я живу с переломом уже много месяцев, у меня сильные боли, но о переломе я узнал только после того как провели врачи»,
– рассказал Артур корреспонденту «Вечерних ведомостей».
Мама подростка Людмила Войтюк возмутилась, что уголовного дела нет, при этом она ездила в СК еще в начале этого года, после того как ее сын сбежал из школы из-за побоев.
«Сколько раз я еще должна приезжать в СК что бы что-то сдвинулась с места? Почему с апреля 2023 года идут какие-то следственные действия в школе, и толку практически ноль? Там столько детей пострадало, кто-то от физического насилия, другие дети еще и от другого вида насилия. Какие ещё нужны доказательства? Копчик сломан, у моего ребенка были и другие телесные повреждения. Я надеюсь только на Александра Бастрыкина»,
– говорит Людмила Войтюк.
Адвокат семьи Екатерина Кувалдина рассказала, что заявление в отношении сотрудников спецшколы было написано еще в декабре 2023 года, однако движения никакого нет.
«Действительно, заявление о привлечении конкретных лиц, совершивших истязания в отношении Артура во время его нахождения в спецшколе, было написано ещё в декабре 2023 года, однако никаких процессуальных действий по проверке сообщения о преступления, следственными органами не предпринималось. Только после обращения мамы мальчика к Председателю СК Бастрыкину А.И. материал взяли под контроль и Артур уже неоднократно, подробно рассказал следователям о совершенных в отношении него и других малолетних и несовершеннолетних лиц насильственных действиях. Мы возмущены, что до сих пор решение о возбуждении уголовного дела не принимается. Что является препятствием к возбуждению, непонятно. Стоит отметить, что подростки, ранее признанные потерпевшими по другому уголовному делу (о сексуальном насилии в школе), также давали исчерпывающие показания в отношении сотрудников учреждения об избиениях, однако правовой оценки на сегодня эти показания не получили»,
– говорит адвокат Кувалдина.
Напомним, в прошлом году Екатеринбург потрясла история о выявленных фактах насилия над детьми в екатеринбургской спецшколе на Елизавете. Об ужасах рассказал сначала один подросток, который сбежал от насилия, потом другой ребенок, которого вытащили из учреждения уже сотрудники СК. Второго мальчика изнасиловали после проведения товарищеских судов преподавателя. Однако дети заявляли и о фактах избиений. На данный момент никто из сотрудников учреждения не находится в местах лишения свободы, а в СИЗО помещены непосредственные исполнителя некоторых видов насилия, при этом о фактических пытках со стороны взрослых дети неоднократно заявляли тоже.
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