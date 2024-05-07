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Свердловский депутат Серебренников продал аптечную сеть, объяснив это невозможностью конкурировать с федералами
Фото: Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области
Депутат законодательного собрания Свердловской области Александр Серебренников продал свою аптечную сеть «Радуга». 45 точек этой сети «Радуга» перешли в собственность новосибирской группы компаний «Витана», сообщает РБК.
Согласно данным из ЕГРЮЛ, руководство и собственники ООО «Аптечная сеть "Радуга"» сменились ещё в марте — вместо давнего бизнес-партнёра Серебренникова Анны Клименко новым директором компании стала новосибирская предпринимательница Юлия Прокопенко, а учредителями стали Прокопенко и ещё одна бизнесвумен из Новосибирска, Елизавета Курбетьева.
Продажу сети депутат-единоросс объяснил РБК плохими финансовыми показателями.
Группа компаний «Витана» представлена в Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярском крае. Экспансию на Урал новосибирские бизнесмены начали в 2022 году, приобретя екатеринбургскую сеть «Благодар» — 17 аптек за 77 млн рублей (учредителем ООО «Аптечная сеть "Радуга"» после сделки со структурами Серебренникова стало как раз приобрётнное ранее сибиряками ООО «Благодар»). Ориентировочная стоимость покупки сети «Радуга» (Серебренников сумму сделки не раскрывает) — 70 млн рублей.
Александр Серебренников, заседающий в парламенте Свердловской области уже 25-й год, занимается фармбизнесом с 1990-х. В определённое время Серебренникова называли «аптечным королём» Свердловской области, основной объём выручки он получал от госзаказа. В 2018 году «Вечерние ведомости» публиковали большой материал о бизнес-империи депутата-единоросса – на тот момент связанные с ним фирмы только за период открытых госзакупок заключили более 10 тысяч госконтрактов на общую сумму более 16 млрд рублей. В 2020 году издание 66.ru сообщало, что Свердловская область является единственным регионом, где хранением, транспортировкой и отпуском льготных препаратов занималась не государственная структура, а частная компания – та самая ГК «Радуга» Александра Серебренникова. В том же году Серебренников передал логистический бизнес, связанный с хранением и отпуском препаратов для льготников государственной «Фармации». В конце 2020 года ФАС выявила картельный сговор, обнаружив, что в торгах на закупку лекарств для онкобольных участвуют аффилированные между собой фирмы Серебренникова, которые предлагали цены с разницей в 1 копейку для получения максимально возможной суммы из бюджета по госодряду, однако в конечном счёте Серебренников избежал ответственности, выиграв суд у ФАС.
Согласно данным из ЕГРЮЛ, руководство и собственники ООО «Аптечная сеть "Радуга"» сменились ещё в марте — вместо давнего бизнес-партнёра Серебренникова Анны Клименко новым директором компании стала новосибирская предпринимательница Юлия Прокопенко, а учредителями стали Прокопенко и ещё одна бизнесвумен из Новосибирска, Елизавета Курбетьева.
Продажу сети депутат-единоросс объяснил РБК плохими финансовыми показателями.
«Я не знаю сегодня ни одной региональной аптечной сети, работающей с прибылью, это общая закономерность — сначала федералы забрали местный продуктовый ретейл, затем прошлись по строительному и аптечному»
— сказал Серебренников изданию.
Группа компаний «Витана» представлена в Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярском крае. Экспансию на Урал новосибирские бизнесмены начали в 2022 году, приобретя екатеринбургскую сеть «Благодар» — 17 аптек за 77 млн рублей (учредителем ООО «Аптечная сеть "Радуга"» после сделки со структурами Серебренникова стало как раз приобрётнное ранее сибиряками ООО «Благодар»). Ориентировочная стоимость покупки сети «Радуга» (Серебренников сумму сделки не раскрывает) — 70 млн рублей.
Александр Серебренников, заседающий в парламенте Свердловской области уже 25-й год, занимается фармбизнесом с 1990-х. В определённое время Серебренникова называли «аптечным королём» Свердловской области, основной объём выручки он получал от госзаказа. В 2018 году «Вечерние ведомости» публиковали большой материал о бизнес-империи депутата-единоросса – на тот момент связанные с ним фирмы только за период открытых госзакупок заключили более 10 тысяч госконтрактов на общую сумму более 16 млрд рублей. В 2020 году издание 66.ru сообщало, что Свердловская область является единственным регионом, где хранением, транспортировкой и отпуском льготных препаратов занималась не государственная структура, а частная компания – та самая ГК «Радуга» Александра Серебренникова. В том же году Серебренников передал логистический бизнес, связанный с хранением и отпуском препаратов для льготников государственной «Фармации». В конце 2020 года ФАС выявила картельный сговор, обнаружив, что в торгах на закупку лекарств для онкобольных участвуют аффилированные между собой фирмы Серебренникова, которые предлагали цены с разницей в 1 копейку для получения максимально возможной суммы из бюджета по госодряду, однако в конечном счёте Серебренников избежал ответственности, выиграв суд у ФАС.
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