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Жильцы общежития на Уралмаше бояться разрушения дома из-за обвалившейся стены
Фото: «Четвёртый канал» / Telegram
В Екатеринбурге жильцы одного из общежитий на Уралмаше забили тревогу из-за страха, что их дом может обрушиться. На прошлой неделе у него обвалилась стена.
Это произошло в воскресенье, 12 мая, примерно в 10.30. По словам очевидцев, в этот момент рядом гуляли маленькие дети. То, что этот случай остался без жертв, они назвали чудом, рассказали они в телеграм-канале «Четвёртого канала»
Жильцы утверждают, что их управляющая компания всё еще не приступила к ремонту. Вместо этого им якобы предлагают альтернативу – деревянные перекрытия.
Это произошло в воскресенье, 12 мая, примерно в 10.30. По словам очевидцев, в этот момент рядом гуляли маленькие дети. То, что этот случай остался без жертв, они назвали чудом, рассказали они в телеграм-канале «Четвёртого канала»
Жильцы утверждают, что их управляющая компания всё еще не приступила к ремонту. Вместо этого им якобы предлагают альтернативу – деревянные перекрытия.
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