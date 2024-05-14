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Жители Сысертского района продолжают пикетировать в Екатеринбурге против строительства «экокластера»
Кадр из видео: читатель «Вечерних ведомостей»
Жители Сысертского района продолжают приезжать в Екатеринбург, чтобы выходить на одиночные пикет против строительства «экокластера» у деревни Андреевка.
Сегодня к резиденции губернатора Свердловской области вышел мужчина с плакатом: «Не губите Сысерть мусорными полигоном». Люди всё ещё надеются добиться встречи с главой региона. Сам Евгений Куйвашев сейчас находится в Китае на встрече с Лян Хуэйлин в преддверии Восьмого Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине.
Напомним, мусорный полигон с мусороперерабатывающим заводом, который инициаторы строительства называют «экокластером», областные власти хотят разместить у деревни Андреевка на юге Сысертского городского округа, в 32 км от Сысерти и в 18 км от Снежинска Челябинской области.
Сегодня к резиденции губернатора Свердловской области вышел мужчина с плакатом: «Не губите Сысерть мусорными полигоном». Люди всё ещё надеются добиться встречи с главой региона. Сам Евгений Куйвашев сейчас находится в Китае на встрече с Лян Хуэйлин в преддверии Восьмого Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине.
Напомним, мусорный полигон с мусороперерабатывающим заводом, который инициаторы строительства называют «экокластером», областные власти хотят разместить у деревни Андреевка на юге Сысертского городского округа, в 32 км от Сысерти и в 18 км от Снежинска Челябинской области.
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