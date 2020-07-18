Схиигумен Сергий выпустил очередное обращение к россиянам

18:02 | 18.07.2020

Фото: скриншот видео

Схиигумен Сергий (Романов) выпустил ещё одно видео с обращением к россиянам «ОТ РСФСР к Святой России».



В новом ролике он напомнил, что Николай II и его семья, были образцом чистоты, веры и любви к Богу. Россия под управлением императора была несокрушимой.



«Только предательство духовенства, армии и флота положило начало кровавым бедствиям, обрушившимся на Россию. Гулаги и тюрьмы, репрессии, массовые убийства – цена предательства, всех вышеупомянутых предтеч сатаны, которые потопили Россию в крови без жалости и сострадания», - говорит Сергий.



Кроме того, Схиигумен осуждает и тех, кто находится у власти сейчас.



Напомним, накануне в Екатеринбурге в память о семье Николая II состоялись традиционные Царские дни. В этом году в рамках фестиваля в городе прошло сразу два крестных хода: ход, организованный Екатеринбургской епархией, а также шествие, который провел схиигумен Сергий.





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