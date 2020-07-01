В Екатеринбурге утвердили проект трамвайной линии в Солнечный

16:19 | 6.07.2020

В столице Урала завершены общественные обсуждения по поводу проекта трамвайной ветки в микрорайон Солнечный. Екатеринбуржцы высказали свои замечания, однако документация не изменилась.



Так, местные жители предложили сделать развязку через пересечение улиц Лучистой и Нескучной, но в городской администрации данное предложение признали не подлежащим учету. В мэрии пояснили, что решения закреплены в Генеральном плане развития города до 2025 года.



Помимо этого, горожане попросили предусмотреть дорогу с пешеходными дорожками с двух сторон и светофором на съезде в сторону садов, а также вдоль улицы Лучистой от ЕКАД до перекрестка Нескучная – Лучистая установить шумозащитные ограждения. Однако в мэрии заявили, что подобные решения будут продумывать на последующих стадиях проектирования.



Напомним, что трамвайную линию в микрорайон Солнечный проложат от кольца до Окружной вдоль улиц 2-й Новосибирской и Лучистой. Трамвайное кольцо расположится в районе перекрестка Чемпионов – Лучистая.



Добавим, что во время строительства также будут реконструированы улицы 2-я Новосибирская и Лучистая.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»