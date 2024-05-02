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Непогода больше часа не давала «Орлану» покинуть станцию Полевскую
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Плохие погодные условия, скорее всего, признают виновником ощутимой задержки электропоезда «Орлан». Несколько дней назад он больше часа не мог покинуть станцию Полевскую Свердловской железной дороги.
Инцидент с задержкой поезда на 77 минут проверяет Свердловская транспортная прокуратура. В ходе надзорных мероприятий уже подтвердилось, что 4 мая электропоезд «Орлан», следовавший сообщением «Челябинск-Екатеринбург», слишком долго простоял на станции Полевской, чем вызвал недовольство пассажиров. Было установлено, что причиной стало повреждение контактной сети поезда. Поломка была вызвана неблагоприятными погодными условиями — обильным снегопадом и сильным ветром.
Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, по результатам надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта законодательства о защите прав потребителей и о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Инцидент с задержкой поезда на 77 минут проверяет Свердловская транспортная прокуратура. В ходе надзорных мероприятий уже подтвердилось, что 4 мая электропоезд «Орлан», следовавший сообщением «Челябинск-Екатеринбург», слишком долго простоял на станции Полевской, чем вызвал недовольство пассажиров. Было установлено, что причиной стало повреждение контактной сети поезда. Поломка была вызвана неблагоприятными погодными условиями — обильным снегопадом и сильным ветром.
Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, по результатам надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта законодательства о защите прав потребителей и о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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