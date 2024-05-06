В Екатеринбурге из окна на 28 этаже вышагнул молодой человек



«Я показывал ему комнату, шкафчики открывал, повёл ванную показывать, чувствую, он за мной не пошёл. Возвращаюсь, вижу его вещи и окно открытое», — приводит слова хозяина квартиры источник.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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