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В Екатеринбурге из окна на 28 этаже вышагнул молодой человек
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Из высотного жилого дома на улице Московской в Екатеринбурге выпал человек. Судя по всему, сделал он это целенаправленно. Падение с 28 этажа, естественно, окончилось гибелью.
Как сообщает телеграм-канал «Екатское чтиво», погибшему было всего 22 года. В здании, откуда выпал, он не проживает. В квартиру на 28 этаже молодой человек попал под видом потенциального арендатора:
«Я показывал ему комнату, шкафчики открывал, повёл ванную показывать, чувствую, он за мной не пошёл. Возвращаюсь, вижу его вещи и окно открытое», — приводит слова хозяина квартиры источник.
Выпав из окна, человек упал на заснеженный газон. Там его тело пролежало до прибытия «Скорой» и полиции.
Напомним, сегодня, 6 мая, стало известно, что в Екатеринбурге из окна квартиры на 8 этаже выпал четырёхлетний ребёнок. Он выжил, но получил множественные переломы. Сейчас пострадавший находится в больнице.
Как сообщает телеграм-канал «Екатское чтиво», погибшему было всего 22 года. В здании, откуда выпал, он не проживает. В квартиру на 28 этаже молодой человек попал под видом потенциального арендатора:
«Я показывал ему комнату, шкафчики открывал, повёл ванную показывать, чувствую, он за мной не пошёл. Возвращаюсь, вижу его вещи и окно открытое», — приводит слова хозяина квартиры источник.
Выпав из окна, человек упал на заснеженный газон. Там его тело пролежало до прибытия «Скорой» и полиции.
Напомним, сегодня, 6 мая, стало известно, что в Екатеринбурге из окна квартиры на 8 этаже выпал четырёхлетний ребёнок. Он выжил, но получил множественные переломы. Сейчас пострадавший находится в больнице.
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