В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга из окна выпал ребёнок





– подчеркнули в СК. «Рассчитывать на москитную сетку опрометчиво и легкомысленно - она не может выдержать вес ребёнка: крепления сетки мгновенно ломаются и малолетний, не успев среагировать, может упасть. Напоминаем, что для взрослых, беспечно относящихся к безопасности своих детей, законодательством установлена ответственность, в том числе уголовная»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня, 6 мая, в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга из кона выпал малолетний ребёнок. Известно, что малыш выжил и сейчас ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает СУ СКР по Свердловской области.Там также напомнили о необходимости не оставлять детей без присмотра у открытых или легко открывающихся окон, а также не ставить предметы мебели близко к окнам, чтобы лишить ребёнка возможности забраться на подоконник. Кроме этого, родителям советуют устанавливать фиксаторы, которые не позволяют детям открывать окна.