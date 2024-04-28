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Артист «Урал Опера Балет» попал в список «Forbes»

18.56 Понедельник, 6 мая 2024
Фото: Урал Опера Балет / uralopera.ru
Танцовщик театра «Урал Опера Балет» Алексей Селивёрстов попал в список «Forbes». Правда, это, к сожалению, пока что не список самых богатых людей, с которыми чаще всего ассоциируют реестры известного издания, но всё равно почётно.

Алексей Селивёрстов оказался в списке наиболее перспективных и известных молодых балерин и танцовщиков России, который для журнала «Forbes» составила балетный обозреватель Анна Галайда. Теперь ведущий солист уральского театра, Алексей Селивёрстов окончил Пермский хореографический колледж в 2015 году. Уже через четыре года он получил статус «премьера» в «Урал Опера Балете».

«По-мальчишески порывистый и лукавый, в классике Алексей начал с буколической «Тщетной предосторожности», «Щелкунчика» и «Снежной королевы», оказался среди первых исполнителей «Приказа короля» и особенно запомнился в «Пахите», фирменном спектакле «Урал Балета», совмещающем чистый академизм, экспрессионистскую пантомиму в духе немого кино и перенесенное в наши дни финальное гран-па. Со временем Алексей Селивёрстов научился подавать себя и в «Дон Кихоте» с «Баядеркой». А его эмблемой, вероятно, можно считать па-де-де из «Талисмана», где его бог ветра Вайю запоминается не мощью, а рассчитанным самоволием, насмешкой над земным притяжением и рамками, которые обозначают окружающие», — пишет обозреватель в «Форбсе».


Среди других новых звёзд российского балета Анна Галайда назвала Полинцу Ланцеву (Булдакову) из Пермского театра оперы и балета имени Чайковского, артиста Большого театра Алексея Путинцева, Оксану Скорик из Мариинки, а также балетный дуэт Эрики Микиртичевой и Дениса Дмитриева из Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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16:53 В приёмной семье из Нижнего Тагила умер шестилетний мальчик
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13:34 В Полевском насмерть придавило машиной 17-летнего парня
13:14 В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга из окна выпал ребёнок
12:38 Пять телефонов не дали вывезти в Узбекистан кольцовские таможенники
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