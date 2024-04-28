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Пять телефонов не дали вывезти в Узбекистан кольцовские таможенники
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Кольцовские таможенники остановили в «зелёном коридоре» пассажира с пятью новыми телефонами, который собирался лететь из Екатеринбурга в Намаган (Узбекистан). О том, что телефоны нужно декларировать он не знал.
Технику признали коммерческой партией и изъяли, а на пассажира составили протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф от половины до двукратной стоимости смартфонов.
Начальник таможенного поста Кольцово Сергей Боровик почеркнул, что все таможенные правила на официальном сайте ФТС России. Кроме этого, он указал на то, что в международном терминале аэропорта установлены стенды с этими правилами, а также регулярно звучит аудиоинформирование.
«В сумке 28-летний гражданин Узбекистана прятал коробки с абсолютно новыми смартфонами. Инспекторам мужчина рассказал, что телефоны не его, а он всего лишь выполнял поручение товарищей, которые попросили доставить технику»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Технику признали коммерческой партией и изъяли, а на пассажира составили протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф от половины до двукратной стоимости смартфонов.
Начальник таможенного поста Кольцово Сергей Боровик почеркнул, что все таможенные правила на официальном сайте ФТС России. Кроме этого, он указал на то, что в международном терминале аэропорта установлены стенды с этими правилами, а также регулярно звучит аудиоинформирование.
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