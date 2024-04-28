Возрастное ограничение 18+

Пять телефонов не дали вывезти в Узбекистан кольцовские таможенники

12.38 Понедельник, 6 мая 2024
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Кольцовские таможенники остановили в «зелёном коридоре» пассажира с пятью новыми телефонами, который собирался лететь из Екатеринбурга в Намаган (Узбекистан). О том, что телефоны нужно декларировать он не знал.

«В сумке 28-летний гражданин Узбекистана прятал коробки с абсолютно новыми смартфонами. Инспекторам мужчина рассказал, что телефоны не его, а он всего лишь выполнял поручение товарищей, которые попросили доставить технику»,

– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления.


Технику признали коммерческой партией и изъяли, а на пассажира составили протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф от половины до двукратной стоимости смартфонов.

Начальник таможенного поста Кольцово Сергей Боровик почеркнул, что все таможенные правила на официальном сайте ФТС России. Кроме этого, он указал на то, что в международном терминале аэропорта установлены стенды с этими правилами, а также регулярно звучит аудиоинформирование.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
За нарушение правил пожарной безопасности оштрафовали 242 свердловчанина
28 апреля 2024
В Свердловской области на 67,6% вырос спрос на аренду спецтехники и коммерческого транспорта
02 мая 2024
В Первоуральске мужчина прыгнул на «Газель», чтобы остановить нетрезвого водителя
29 апреля 2024
Фестиваль «Лето на Заводе» продлевает сбор средств на весь летний сезон
05 мая 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Как Екатеринбург завоевал право на получение 200 миллионов из федерального бюджета, но в итоге лишился их

В результате благоустройство главного парка Академа оказалось в подвешенном состоянии — как по времени, так и по финансам
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:21 Непогода больше часа не давала «Орлану» покинуть станцию Полевскую
17:47 Центр уральской столицы перекроют ради генеральной репетиции парада
17:09 СК разбирается в смерти подростка в Полевском
16:53 В приёмной семье из Нижнего Тагила умер шестилетний мальчик
16:13 В ЦПКиО Екатеринбурга 26 мая пройдёт благотворительный забег юристов
15:28 Более 6,7 миллиона рублей выделили на рации для свердловских лесных пожарных
14:40 В Екатеринбурге психлечебницу обязали выплатить моральную компенсацию пострадавшей санитарке
14:11 В Сысертском районе вновь произошли отключения электричества
13:34 В Полевском насмерть придавило машиной 17-летнего парня
13:14 В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга из окна выпал ребёнок
12:38 Пять телефонов не дали вывезти в Узбекистан кольцовские таможенники
12:04 Свердловское УГИБДД предупреждает водителей о заснеженных дорогах
11:45 В Первоуральске неизвестные напали на автомобилиста
11:00 Жителям Дегтярска восстановили водоснабжение
10:39 Ещё нескольким населённым пунктам Свердловской области вернули свет
10:04 В три раза выросла востребованность специалистов отрасли телекоммуникаций и связи в Свердловской области
09:27 Снегопады и дожди обещают в Свердловской области
19:42 Мужа опекунши убитого Далера Бобиева обвинили в истязаниях малолетнего с особой жестокостью
17:52 Штормовое предупреждение из-за ожидающихся сильного ветра и снега с дождём объявили в Свердловской области
16:44 Фестиваль «Лето на Заводе» продлевает сбор средств на весь летний сезон
16:35 В Дегтярске введен режим ЧС из-за обрушившихся снегопадов
16:26 Десятки тысяч жителей Среднего Урала остаются без электричества на второй день после снегопада
15:43 ГИБДД опровергла информацию о пробке на 40 км на трассе «Пермь-Екатеринбург» и отсутствии помощи
14:29 Платформа «Соучастники» приглашает реализовать свои проекты для развития Сысерти
14:05 Арт-проект екатеринбургского художника Сергея Code501 Ермакова готовится к кругосветному путешествию
12:53 В Первоуральске горожане стоят в очереди за водой
Все новости Свердловской области
18:10 В Братском районе введен режим ЧС из-за пожаров, есть пострадавшие
17:28 Самолет Москва-Оренбург вернулся в аэропорт из-за разгерметизации
16:34 Число пострадавших в результате атаки дронов в Белгородской области выросло до 42
16:02 Школьникам расскажут о безопасных покупках в интернете
14:18 В Добрянке из-за низких зарплат массово увольняются сотрудники МЧС
12:37 Минобороны РФ объявило об учениях для «повышения готовности нестратегических ядерных сил»
11:54 Гладков: в Белгородской области в результате атаки дронов-камикадзе погибли 6 человек
11:40 В Омской области объявили эвакуацию из-за подъема воды в реке Ишим
19:35 Суд продлил арест Беркович и Петрийчук до 22 октября
19:18 Молодежный парламент при ГД исключил студента, осужденного за пропаганду ЛГБТ*
18:23 В Москве за пост с символикой ЛГБТ* арестовали члена молодежного парламента при Госдуме
17:12 Волна студенческих протестов охватила университеты США
16:45 «Репортеры без границ» заявили, что во всем мире власти угрожают свободе прессы
18:19 В Киргизии грузовик с мороженым на массовом мероприятии сбил 29 детей
17:33 Посольство США: закон об иноагентах выводит Грузию на «опасную дорогу»
15:04 Три неочевидные причины получить ВНЖ для цифровых кочевников в Венгрии: скорость интернета, уровень жизни, стоимость аренды
13:31 В Краснодарском крае беспилотники атаковали НПЗ
12:45 В Армении протестующие против делимитации границы заявили, что к ним присоединились военные
17:36 Хуснуллин: в России к 2030 году будет 40 млн «квадратов» аварийного жилья
16:24 Спикер ГД заявил, что демографией в РФ должно заниматься конкретное министерство
15:46 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%
18:21 Силуанов и Путин высказались о «донастройке» налоговой системы в России
16:48 Бывшая замминистра культуры Ярилова приговорена к семи годам колонии
16:01 Во Франции авиадиспетчеры проводят забастовку с требованием повысить зарплаты
14:38 Суд в Москве оштрафовал Ивлееву по статье о дискредитации ВС
13:56 Ещё один фигурант дела замминистра обороны отправлен под стражу
Все новости России и мира
18:21 Непогода больше часа не давала «Орлану» покинуть станцию Полевскую
17:47 Центр уральской столицы перекроют ради генеральной репетиции парада
17:09 СК разбирается в смерти подростка в Полевском
16:53 В приёмной семье из Нижнего Тагила умер шестилетний мальчик
16:13 В ЦПКиО Екатеринбурга 26 мая пройдёт благотворительный забег юристов
15:28 Более 6,7 миллиона рублей выделили на рации для свердловских лесных пожарных
14:51 Школьники под руководством ученых Пермского политеха создают программу для трекинга створок клапана сердца
14:40 В Екатеринбурге психлечебницу обязали выплатить моральную компенсацию пострадавшей санитарке
14:11 В Сысертском районе вновь произошли отключения электричества
13:34 В Полевском насмерть придавило машиной 17-летнего парня
13:14 В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга из окна выпал ребёнок
12:38 Пять телефонов не дали вывезти в Узбекистан кольцовские таможенники
12:04 Свердловское УГИБДД предупреждает водителей о заснеженных дорогах
11:45 В Первоуральске неизвестные напали на автомобилиста
11:00 Жителям Дегтярска восстановили водоснабжение
10:39 Ещё нескольким населённым пунктам Свердловской области вернули свет
10:13 В Перми долги по заработной плате взысканы со счета недобросовестного работодателя
10:04 В три раза выросла востребованность специалистов отрасли телекоммуникаций и связи в Свердловской области
09:27 Снегопады и дожди обещают в Свердловской области
19:42 Мужа опекунши убитого Далера Бобиева обвинили в истязаниях малолетнего с особой жестокостью
17:52 Штормовое предупреждение из-за ожидающихся сильного ветра и снега с дождём объявили в Свердловской области
16:44 Фестиваль «Лето на Заводе» продлевает сбор средств на весь летний сезон
16:35 В Дегтярске введен режим ЧС из-за обрушившихся снегопадов
16:26 Десятки тысяч жителей Среднего Урала остаются без электричества на второй день после снегопада
15:43 ГИБДД опровергла информацию о пробке на 40 км на трассе «Пермь-Екатеринбург» и отсутствии помощи
14:29 Платформа «Соучастники» приглашает реализовать свои проекты для развития Сысерти
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK