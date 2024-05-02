В приёмной семье из Нижнего Тагила умер шестилетний мальчик

– рассказала женщина.

«Если что-то ему не нравилось, он падал на пол, начинал руками, ногами трясти, орать. Я его не могла никак успокоить. И он постоянно просил пить. Мог с пола подобрать и сожрать что-нибудь, мел сожрал один раз в садике»,