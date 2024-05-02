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В приёмной семье из Нижнего Тагила умер шестилетний мальчик
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле умер шестилетний мальчик из приёмной семьи. Ночью 13 апреля ребёнок впал в кому и через сутки, 14 апреля, он скончался в больнице, не приходя в сознания. Оказалось, что у него был сахарный диабет, о котором никто из приёмных родителей, как они заявили не знал.
Как сообщает «Е1», ситуацией заинтересовались силовики. Помимо сахарного диабета у ребёнка уже после смерти обнаружили черепно-мозговую травму. Соседи в это же время обвинили родителей, заявив, что мальчик приходил в детский садик с синяками и ссадинами, а однажды он якобы пришёл со сломанной рукой. Из-за этого приёмным родителям пришлось продать дом и уехать, а на соседей они написали заявление в полицию за клевету.
Со слов приёмной мамы мальчика, когда им прислали медицинскую карту ребёнка, они обнаружили целый букет заболеваний, но не подозревали, что у него есть сахарный диабет. По её словам, она водила приёмного сына по врачам и на массаж, чтобы он реабилитировался.
Она рассказала, что мальчик сам по себе был слабым и запуганным. Также, согласно её версии, когда его привезли домой, он совсем не разговаривал, плохо держал ложку и постоянно падал на ровном месте. Его вес в пять лет был 11 килограмм. Позже, когда ребёнок адаптировался, по словам приёмной матери, у него начались припадки.
По данным издания, мальчик действительно впал в кому из-за диабета, а связь между травмой головы и жалобами соседей на родителей не подтвердилась. На данный момент состава уголовного преступления в действиях приёмных родителей на нашли. В СК уточнили, что обстоятельства смерти ребёнка выясняются в рамках возбуждённого уголовного дела.
Как сообщает «Е1», ситуацией заинтересовались силовики. Помимо сахарного диабета у ребёнка уже после смерти обнаружили черепно-мозговую травму. Соседи в это же время обвинили родителей, заявив, что мальчик приходил в детский садик с синяками и ссадинами, а однажды он якобы пришёл со сломанной рукой. Из-за этого приёмным родителям пришлось продать дом и уехать, а на соседей они написали заявление в полицию за клевету.
Со слов приёмной мамы мальчика, когда им прислали медицинскую карту ребёнка, они обнаружили целый букет заболеваний, но не подозревали, что у него есть сахарный диабет. По её словам, она водила приёмного сына по врачам и на массаж, чтобы он реабилитировался.
Она рассказала, что мальчик сам по себе был слабым и запуганным. Также, согласно её версии, когда его привезли домой, он совсем не разговаривал, плохо держал ложку и постоянно падал на ровном месте. Его вес в пять лет был 11 килограмм. Позже, когда ребёнок адаптировался, по словам приёмной матери, у него начались припадки.
«Если что-то ему не нравилось, он падал на пол, начинал руками, ногами трясти, орать. Я его не могла никак успокоить. И он постоянно просил пить. Мог с пола подобрать и сожрать что-нибудь, мел сожрал один раз в садике»,
– рассказала женщина.
По данным издания, мальчик действительно впал в кому из-за диабета, а связь между травмой головы и жалобами соседей на родителей не подтвердилась. На данный момент состава уголовного преступления в действиях приёмных родителей на нашли. В СК уточнили, что обстоятельства смерти ребёнка выясняются в рамках возбуждённого уголовного дела.
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