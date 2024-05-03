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Центр уральской столицы перекроют ради генеральной репетиции парада
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Завтра, 7 мая, в центре Екатеринбурга запланировано проведение генеральной репетиции парада Победы. Она будет проходить с 05.00 до 12.00, сообщили в пресс-службе мэрии.
В связи с этим перекроют движение на прилегающих к площади улицах, а также на проспекте Ленина от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина. Движение электросамокатов на этом участке также запретят. Кроме того, ограничат проход пешеходам – поэтому, если вы работаете в центре, заранее планируйте обходные пути.
Также с 05.00 в связи с движением военной техники к месту проведения репетиции будут перекрыты улицы от военного городка на Вторчермете до проспекта Ленина — Окраинная, Палисадная, Зенитчиков, Патриса Лумумбы, Московская.
Карту перекрытий можно рассмотреть здесь, а изменённые маршруты общественного транспорта, которые введут с 6.00 до 12.00, можно посмотреть здесь.
В связи с этим перекроют движение на прилегающих к площади улицах, а также на проспекте Ленина от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина. Движение электросамокатов на этом участке также запретят. Кроме того, ограничат проход пешеходам – поэтому, если вы работаете в центре, заранее планируйте обходные пути.
Скрин: Яндекс.карты
Также с 05.00 в связи с движением военной техники к месту проведения репетиции будут перекрыты улицы от военного городка на Вторчермете до проспекта Ленина — Окраинная, Палисадная, Зенитчиков, Патриса Лумумбы, Московская.
Карту перекрытий можно рассмотреть здесь, а изменённые маршруты общественного транспорта, которые введут с 6.00 до 12.00, можно посмотреть здесь.
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