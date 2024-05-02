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В Полевском насмерть придавило машиной 17-летнего парня
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Полевском под собственной же машиной погиб 17-летний парень, который её чинил. Юноша поднял её на домкрат и залез под автомобиль. Однако в этот момент конструкция не выдержала и его придавило.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, приятели молодого человека, которые находились в этот момент рядом, попытались самостоятельно поднять машину и вытащить друга, но им не хватало сил. Тогда они бросились за помощью в пожарную часть, но, когда спасатели прибыли на место, парень уже погиб.
По данным телеграм-издания, юноша учился в колледже на заочном отделение, а в свободное от работы время подрабатывал разнорабочим, чтобы накопить себе на машину, которая шесть лет стояла на штрафстоянке. Приобрести её помог 35-летний друг.
В полиции и СК ситуацию официально еще на комментировали.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, приятели молодого человека, которые находились в этот момент рядом, попытались самостоятельно поднять машину и вытащить друга, но им не хватало сил. Тогда они бросились за помощью в пожарную часть, но, когда спасатели прибыли на место, парень уже погиб.
По данным телеграм-издания, юноша учился в колледже на заочном отделение, а в свободное от работы время подрабатывал разнорабочим, чтобы накопить себе на машину, которая шесть лет стояла на штрафстоянке. Приобрести её помог 35-летний друг.
В полиции и СК ситуацию официально еще на комментировали.
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