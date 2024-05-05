В Сысертском районе вновь произошли отключения электричества





– сказала руководитель пресс-службы «Россети Урал» Наталья Балдова. «Зафиксировано свежее нарушение на линии 10 кВ. Аварийно-восстановительная бригада сейчас находится в обходе, протяжённость линии 12 километров. Не исключено, что это связано с новым выпадением деревьев. Но там есть возможность резервирования, работаем по данному объекту, возможно, удастся восстановить электроснабжение уже в ближайшее время»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Сысертском районе вновь исчезло электричество. Свет пропал около часа назад в деревне Космакова и в ряде фермерских хозяйств, расположенных в районе Щелкуна и той же Космакова, сообщили читатели «Вечерним ведомостям».В пресс-службе «Россети Урал» нашему корреспоннденту подтвердили наличие новой аварии на электросетях.Депутат гордумы Сысерти и владелец расположенного в Космакова фермерского Алексей Бондарев сообщил «Вечерним ведомостям», что в его фермерском хозяйстве электричество пропало около часа назад. Ранее в Космакова света не было около суток с 4 по 5 мая, но на сегодняшнее утро 90% деревни уже было с электричеством, сказал Бондарев. В оставшейся части, по предположению депутата, из-за повреждения провода отсутствовала одна фаза из трёх.В ПАО «Россети Урал» утром сообщали, что на начало дня на Среднем Урале без электроснабжения оставалось 7,5 тысяч человек, при этом в Сысертском городском округе все аварии были ликвидированы.