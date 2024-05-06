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СК разбирается в смерти подростка в Полевском
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет заинтересовался смертью 17-летнего подростка из Полевского, которого придавило автомобилем, когда он его ремонтировал. Организована процессуальная проверка.
Несчастный случай произошёл накануне, 5 мая. По предварительным данным, машина была поднята домкратом только с одной стороны. В качестве опоры юноша также использовал несколько кирпичей, которые были подставлены под передний бампер.
Несчастный случай произошёл накануне, 5 мая. По предварительным данным, машина была поднята домкратом только с одной стороны. В качестве опоры юноша также использовал несколько кирпичей, которые были подставлены под передний бампер.
«По имеющимся сведениям, внезапно домкрат сорвался, и машина упала на подростка. Травмы, полученные пострадавшим, оказались несовместимыми с жизнью»,
– сказали в СК.
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