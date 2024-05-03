В Екатеринбурге психлечебницу обязали выплатить моральную компенсацию пострадавшей санитарке





– рассказали в прокуратуре. «Согласно медицинскому заключению, женщине поставлен диагноз – компрессионный сгибательный нестабильный неосложнённый перелом тела позвонка. Травма относится к категории тяжёлых»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга через суд обязала Свердловскую областную клиническую психиатрическую больницу выплатить моральную компенсацию санитарке, которая получила на работе серьёзную травму позвоночника.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 1 января 2024 года дежурный врач попросил санитарку помочь пересадить лежачего пациента с кровати в кресло-каталку. Когда женщина стала поднимать пациента, она вдруг почувствовала сильную боль в спине и упала. Коллеги тут же подняли её и отвели в сестринскую, где дали обезболивающее. Однако боль никак не проходила. Через неделю, 7 января, она обратилась в травмпункт 36-й городской больницы, где её госпитализировали.Государственный инспектор труда, проводивший проверку, сделал вывод, что женщина получила травму в результате несчастного случая из-за того, что в больнице нарушались требования охраны труда. Основываясь на этом заключении, прокуратура направила в Октябрьский районный суд иск о взыскании в пользу пациентки моральной компенсации в размере 450 тысяч рублей. Суд исковые требования прокурора удовлетворил. Решение ещё не вступило в законную силу.