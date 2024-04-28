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В ЦПКиО Екатеринбурга 26 мая пройдёт благотворительный забег юристов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В екатеринбургском ЦПКиО 26 мая планируется Международный благотворительный забег юристов Ural Legal Run 2024. Собранные средства будут направлены подопечным уральского благотворительного фонда «Дети России» – участникам проекта «Ты ему нужен».
Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в адвокатской конторе «Логард», выступающей партнёром-организатором забега в Екатеринбурге.
Для того, чтобы участвовать в забеге необходимо сделать минимальный благотворительный взнос – 1000 рублей. Также потом обязательно нужно будет предъявить медицинскую справку о допуске к забегу (по приказу Минздрава РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н).
Участникам забега на выбор предложат две дистанции на 3 или 5 километров.
Такие же благотворительные забеги сейчас организуются в разных городах Росси. Так, 18 мая состоится большой забег в Москве, а 8 июня в Санкт-Петербурге. Также в период с мая по июнь они будут проводиться в Благовещенске, Новосибирске, Красноярске, Калининграде, Казани, Ростове-на-Дону, Дубае, Белграде, Мурманске, Саратове, Волгограде, в Тюмени и Лимасол.
С 2014 по 2023 год в рамках проекта удалось собрать более 27 миллионов рублей, которые пошли на лечение 97 тяжело больных детей из разных регионов России и других стран.
Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в адвокатской конторе «Логард», выступающей партнёром-организатором забега в Екатеринбурге.
«Проект организуется профессиональной командой, состоящей из юристов, маркетологов, экспертов в области спортивных мероприятий, волонтёров и других неравнодушных. Забеги проходят согласно спортивным протоколам с соблюдением всех правил и стандартов проведения спортивных мероприятий. В разные годы над проектом Legal Run в разных городах работало более 3 000 человек»,
– рассказали организаторы.
Для того, чтобы участвовать в забеге необходимо сделать минимальный благотворительный взнос – 1000 рублей. Также потом обязательно нужно будет предъявить медицинскую справку о допуске к забегу (по приказу Минздрава РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н).
Участникам забега на выбор предложат две дистанции на 3 или 5 километров.
Такие же благотворительные забеги сейчас организуются в разных городах Росси. Так, 18 мая состоится большой забег в Москве, а 8 июня в Санкт-Петербурге. Также в период с мая по июнь они будут проводиться в Благовещенске, Новосибирске, Красноярске, Калининграде, Казани, Ростове-на-Дону, Дубае, Белграде, Мурманске, Саратове, Волгограде, в Тюмени и Лимасол.
С 2014 по 2023 год в рамках проекта удалось собрать более 27 миллионов рублей, которые пошли на лечение 97 тяжело больных детей из разных регионов России и других стран.
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