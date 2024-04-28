В ЦПКиО Екатеринбурга 26 мая пройдёт благотворительный забег юристов

– рассказали организаторы.

«Проект организуется профессиональной командой, состоящей из юристов, маркетологов, экспертов в области спортивных мероприятий, волонтёров и других неравнодушных. Забеги проходят согласно спортивным протоколам с соблюдением всех правил и стандартов проведения спортивных мероприятий. В разные годы над проектом Legal Run в разных городах работало более 3 000 человек»,