В Екатеринбурге началась акция «Марш бесов»

Сегодня, 26 октября, в Екатеринбурге около станции метро Ботаническая проводится санкционированная акция «Марш бесов».В колону, проходящую по улице Шварца, выстроились организации «Левый фронт», «Международное объединение коммунистов», «Российское социалистическое движение», «Выбор». Также в акции приняли участие активисты, выступающие за продвижение идей вегетарианства, и панки.Участники акции скандируют: «Меньше храмов - больше школ», «Ельцин-центру нет», «Жестокость к природе - жестокость к себе» и другие лозунги.По словам координатора молодежного движения Свердловского Левого фронта, считается, что традиционно левая повестка закладывается партией КПРФ, а сегодня мы показываем, что несколько левых организаций города тоже могут объединиться и выстроиться в колонну для того, чтобы отстоять свою точку зрения на происходящее в стране.Колонну сопровождают сотрудники полиции и KAMAZ с сотрудниками ОМОН.