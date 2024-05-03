Более 6,7 миллиона рублей выделили на рации для свердловских лесных пожарных





– объяснил директор Уральской авиабазы Александр Петров. «Рации позволяют лесным пожарным связываться с патрулирующими лесной фонд самолётами и вертолетами, которые осуществляют авиатушение. При помощи этих устройств пожарные-десантники также могут запросить информацию и помощь сторонних авиабортов, например, чтобы оперативно, не дожидаясь самолета мониторинга, определить направление движения лесного пожара»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Более 6,7 миллионов рублей выделили на покупку раций авиационного диапазона для сотрудников Уральской авиабазы в Свердловской области. Ожидается, что на эти деньги закупят 138 устройств.Как сообщили в департаменте информационной политики, одного заряда аккумулятора в такой рации хватает на одну неделю работы.Кроме этого, свердловские власти обещают приобрести пять бензогенераторов мощностью 5,5 киловатта для ремонта тяжёлой техники. Они позволят проводить сварочные работы на месте, без транспортировки техники.