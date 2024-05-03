Свердловское УГИБДД предупреждает водителей о заснеженных дорогах





– просят дорожные инспекторы. «В связи с этим призываем автомобилистов к предельной бдительности и осторожности, исключите резкие торможения и опасные маневры, а также передвижение в условиях непогоды на летних шинах»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В свердловском управлении ГИБДД водителей предупреждают о заснеженности региональных дорог и плохой видимости из-за снегопада.Сегодня утром снежные осадки регистрировались на Пермском тракте в Нижнесергинском районе. Также на 63-м километре трассы «Первоуральск – Шаля» госавтоинспекторы зафиксировали рыхлый снег. Дорожные службы уже приступили к уборке. Водителей просят не создавать помех.