Уральские врачи вылечили еще 123 пациента с Covid-19

12:46 | 2.07.2020

Фото: yandex.ru

По данным на 2 июля, на Среднем Урале из больниц по выздоровлению выписались еще 123 человека. Таким образом, общее число вылечившихся от Covid-19 пациентов в регионе составляет 7 737.



Напомним, в Свердловской области выявлены 13 272 случаев заражения (+224 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 148 человек, в среднем – 695, остальные – в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано шесть новых случаев смерти больных COVID-19 (за все время – 107).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»