Новости дня
12:41 | 30.06.2020
Фото: mbk-news.appspot.com
На Среднем Урале от коронавируса скончались еще два человека
За последние сутки в Свердловской области выявили еще 276 случаев коронавируса. Всего в области лабораторно подтвердили COVID-19 у 12 792 человек. Состояние 138 госпитализированных оценивается как тяжелое, 112 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 57 – на аппаратах ИВЛ. 627 пациентов, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, находятся в состоянии средней тяжести, остальные – удовлетворительном.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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