На Среднем Урале от коронавируса скончались еще два человека

12:41 | 30.06.2020

Фото: mbk-news.appspot.com

В Свердловской области от коронавирусной инфекции умерли еще два человека. Всего с начала эпидемии в регионе от инфекции скончались 95 свердловчан.



За последние сутки в Свердловской области выявили еще 276 случаев коронавируса. Всего в области лабораторно подтвердили COVID-19 у 12 792 человек. Состояние 138 госпитализированных оценивается как тяжелое, 112 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 57 – на аппаратах ИВЛ. 627 пациентов, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, находятся в состоянии средней тяжести, остальные – удовлетворительном.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»