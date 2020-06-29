На свердловских автобусных маршрутах восстанавливается пассажиропоток

10:46 | 30.06.2020

На Среднем Урале восстанавливаются показатели автобусных перевозок. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



Ежедневно в июне выполняется более двух тысяч пригородных и междугородних рейсов. На данный момент это составляет 67% от количества рейсов, выполняемых до пандемии коронавируса. Еще в апреле число рейсов было почти на 20% меньше – около 1,5 тысяч рейсов в день (47,7%).



Кроме того, в июне в Свердловской области автобусами ежедневно начали пользоваться до 41 тысячи пассажиров. Это составляет 60% от прежнего объема. Для сравнения – в апреле пассажиропоток составлял 18 тысяч человек (26,5%).

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»