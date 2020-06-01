Александр Высокинский наказал главу Железнодорожного района за незаконное кафе

17:12 | 25.06.2020

Глава Администрации Железнодорожного района Екатеринбурга Курочкин привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Поводом послужило представление, направленное из прокуратуры в связи выявлением нестационарного торгового объекта (кафе) на Билимбаевской 15/1.



Согласно документам, площадь нестационарного объекта должна была составить не более 81 кв.м., а фактически занимаемая оказалась 2099 кв.м. Несмотря на это, районная администрация никаких мер не предпринимала. Кроме этого, деятельность кафе организовал Элимхан Гусейнов, с которым договор на размещение НТО даже не заключался.



По факту нарушений в прокуратуру обратились депутат Государственной думы Андрей Альшевских и координатор партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев. Прокуратура в ходе проверки установила, что земельный участок занят самовольно, в бюджет плата за пользование земельным участком не вносится.



В настоящее время в Арбитражный суд Свердловской области администрация Екатеринбурга и Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области направлено исковое заявление к бизнесмену Гусейнову об освобождении земельного участка. Судебное заседание назначено на 21 июля. Кроме того, в отдел полиции №!0 направлены материалы для решения вопроса о привлечении Гусейнова к административной ответственности.

© «Вечерние ведомости»