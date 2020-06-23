Уральские врачи вылечили еще 278 пациентов с Covid-19

12:59 | 24.06.2020

Фото: news.myseldon.com

По данным на 24 июня, на Среднем Урале из больниц по выздоровлению выписались еще 278 человек. Таким образом, общее число вылечившихся от Covid-19 пациентов в регионе составляет 6250.



Напомним, в Свердловской области выявлены 11 492 случая заражения (+181 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 124 человека, в среднем – 617, остальные – в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано четыре новых случая смерти больных COVID-19 (за все время – 79).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»