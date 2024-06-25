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В свердловской полиции заявили о 17 криминальных «эпизодах» в сфере ЖКХ в регионе в этом году
Фото: Вечерние ведомости
В полиции Свердловской области заявили о 17 «криминальных эпизодов», выявленных за первые полгода 2024-го в сфере ЖКХ.
Сообщается, что четыре уголовных дела (из 17 выявленных) отправлены в суды. В качестве примера в МВД назвали историю с директором управляющей компании в Невьянске, которого обвинили по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата с использование служебного положения в крупном размере).
Утверждается, что директор присвоил деньги жителей со специального счета формирования фонда капитального ремонта.
Сообщается, что четыре уголовных дела (из 17 выявленных) отправлены в суды. В качестве примера в МВД назвали историю с директором управляющей компании в Невьянске, которого обвинили по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата с использование служебного положения в крупном размере).
Утверждается, что директор присвоил деньги жителей со специального счета формирования фонда капитального ремонта.
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