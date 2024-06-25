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Сразу три медика свердловской первой областной больницы стали победителями во всероссийском конкурсе врачей

14.56 Четверг, 27 июня 2024
Фото врачей-победителей – Свалов, Алашеев, Евстигнеева / СОКБ №1
Три заведующих отделениями Свердловской областной клинической больницы №1 выиграли в своих номинациях во Всероссийском конкурсе врачей.

«Лучшим терапевтом» стала заведующая ревматологическим отделением СОКБ №1 Людмила Евстигнеева, являющаяся руководителем Областного ревматологического центра и главным внештатным специалистом-ревматологом министерства здравоохранения Свердловской области, сообщает пресс-служба больницы.

Статус Лучшего невролога получил Андрей Алашеев, заведующий неврологическим отделением для лечения больных с нарушениями мозгового кровообращения СОКБ №1, который также является главным неврологом Уральского федерального округа.

А «Лучшим анестезиолог-реаниматологом» стал заведующий отделением анестезиологии-реанимации для детей СОКБ №1 Алексей Свалов.


«Как правило, в этом престижном конкурсе в номинациях побеждают разные территории. И это впервые такое, чтобы три первых места заняли врачи областной клинической больницы. Конечно, это большой успех наших докторов, которых мы и так чтим как лучших в своих направлениях, но всероссийское признание, безусловно, очень приятно. Будем стараться и дальше побеждать в этом конкурсе каждый год», – цитирует пресс-служба главврача СОКБ №1 Игоря Трофимова.

Сообщается, что итоги конкурса подводили в Москве.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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14:56 Сразу три медика свердловской первой областной больницы стали победителями во всероссийском конкурсе врачей
14:35 Работы на стройплощадке 32-этажного дома на Советской в Екатеринбурге продолжаются, несмотря на судебный запрет
13:58 Нижнетагильскую больницу, из-за падения рядом с которой пенсионерке ампутировали ногу, обязали выплатить компенсацию
13:32 В Екатеринбурге коммунальщики закрасили росписи по рисункам Букашкина
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09:06 Девятилетнего мальчика на самокате сбили на нерегулируемом переходе в Екатеринбурге
21:45 Конституционный суд освободил екатеринбургских «Бивиса и Баттхеда» из-под гнёта авторских прав
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