Сразу три медика свердловской первой областной больницы стали победителями во всероссийском конкурсе врачей

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Три заведующих отделениями Свердловской областной клинической больницы №1 выиграли в своих номинациях во Всероссийском конкурсе врачей.«Лучшим терапевтом» стала заведующая ревматологическим отделением СОКБ №1 Людмила Евстигнеева, являющаяся руководителем Областного ревматологического центра и главным внештатным специалистом-ревматологом министерства здравоохранения Свердловской области, сообщает пресс-служба больницы.Статус Лучшего невролога получил Андрей Алашеев, заведующий неврологическим отделением для лечения больных с нарушениями мозгового кровообращения СОКБ №1, который также является главным неврологом Уральского федерального округа.А «Лучшим анестезиолог-реаниматологом» стал заведующий отделением анестезиологии-реанимации для детей СОКБ №1 Алексей Свалов.«Как правило, в этом престижном конкурсе в номинациях побеждают разные территории. И это впервые такое, чтобы три первых места заняли врачи областной клинической больницы. Конечно, это большой успех наших докторов, которых мы и так чтим как лучших в своих направлениях, но всероссийское признание, безусловно, очень приятно. Будем стараться и дальше побеждать в этом конкурсе каждый год», – цитирует пресс-служба главврача СОКБ №1 Игоря Трофимова.Сообщается, что итоги конкурса подводили в Москве.